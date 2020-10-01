حمو بيكا و محمد صيام يستعدان لطرح مهرجان "عليت في ناس"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان محمد صيام، لطرح مهرجان جديد كديو غنائي بينهما ويحمل عنوان"عليت في ناس" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

ويشهد مهرجان"عليت في ناس" عودة المطرب محمد صيام، للساحة الغنائية عقب فترة غياب طويلة.

جدير بالذكر أن مهرجان"عليت في ناس" من كلمات إسلام كابونجا، توزيع فيجو الدخلاوي، ومدير إنتاج حسين أمين، وإنتاج"غاليديا" للإنتاج الفني.

ويقول مقطع من المهرجان،:" مليان جروح أنا نفسى أروح على دنيا مابتأذيش.. دايما بشوف غدر وخداع علشان فلوس معييش.. أصحابي مين ماليش صحاب دى صحبه مابتوفيش لو شافونى معايا قرشين بيبقوا جنبى جيش.. عيشت طيب شوفت قسوه عمرى يوم ماقابلتها جيبت أخري ونفسي أسافر من حياتي كلها.. والبشر مالهمش قيمة ولا مش محتاجلها لو فى يوم ناس جت عليا انسوا أنى أرجعلها"

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