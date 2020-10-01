انطلاق مزاد الصقور السبت المقبل بالرياض

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أعاد نادي الصقور السعودي تنظيم سوق الصقور في المملكة، من خلال إقامة مزاد لها، يطلق شعلة البداية بعد غد السبت، ويستمر نحو 45 يومًا، وذلك على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في مَلهم شمال مدينة الرياض.



ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال المزاد الذي ينظمه في العاصمة إلى دعم المهتمين بالصقور، وكذلك المهتمين باقتنائها، والصقارين في المملكة ودول المنطقة، من خلال توفير خيارات واسعة لمحبي هواية الصيد بالصقور، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في الصقور كموروث أصيل، مما يثري القطاع الثقافي، ويجعل الصيد بالصقور موردًا اقتصاديًا للمواطنين.



وتحظى هواية الصيد بالصقور باهتمام لافت لدى السعوديين، فهي هواية وإرث ثقافي، إلى جانب كونها موردًا اقتصاديًا للمهتمين بالصقور، بالاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، والذي يجعلها ممرًا للصقور المهاجرة.



ويؤكد صقارون على أن حجم مزادات الصقور في المملكة لا يعد كبيرًا، على الرغم من أن هواية الصيد بالصقور لها شعبيتها ومحبيها، لكنها كانت قبل تأسيس نادي الصقور السعودي بأمر ملكي في العام 2017 لا تتجاوز بضعة مزادات شمال وغرب المملكة، ويمكن وصفها بأنها تجمعات محدودة لبعض المهتمين بهذا المجال، تقام بشكل غير رسمي في بعض الأحيان.

