بسبب "ياحبيبتي يامصر".. الحجز على شركة قنوات لصالح شركة صوت الفن



وسوف يجرى البيع بالمزاد العلنى على هذه المنقولات يوم الثلاثاء الموافق 20102020 بمقر شركة قنوات.



حيث أن فى عام 2107 قد قامت شركة "قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت" بالتعدى على حقوق شركة "صوت الفن" باستغلال اغنية "يا حبيبتى يا مصر" للفنانة الكبيرة شادية والتى تملكها شركة صوت الفن.. وأقيمت بشان ذلك الدعوى رقم 384 لسنة 10 قضائية إستئنافية إقتصادية القاهرة وصدر بها الحكم فى جلسة 2252018 بتعويض قدره 300 ألف جنيه مصريا-ثلاثمائة الف جنيه مصريا- تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية عن استغلال مصنف "ياحبيبتى يا مصر" دون وجه حق.. وقامت شركة قنوات بسداد مبلغ 150 ألف جنيه مصريا-مائة وخمسون الف جنه مصريا- وتم إجراء الحجز التنفيذى بمعرفة إدارة التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية على باقى مبلغ التعويض، وتحدد البيع بالمزاد العلنى على المنقولات المحجوزة عليها على شركة قنوات فى يوم 20102020.

قامت ادارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع الحجز على منقولات مملوكة لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت وذلك تنفيذا للحكم الصادر لصالح شركة صوت الفن سدادًا لمبلغ 150.000جم (مائة وخمسون الف جنيه مصرى) المحكوم به كتعويض فى القضية رقم 384 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة عن استغلال اغنية "يا حبيبتى يا مصر" بدون وجه حق.