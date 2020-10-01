تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – قطع غيار سيارات - بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (3،5 مليون جنيه)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (732) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (194) حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم ضبط عدد (2) قضية هجرة غير شرعية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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