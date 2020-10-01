حصاد البورصة ..الأجانب يسجلون مبيعات تصل الي 1.2 مليار جنيه خلال سبتمبر المنقضي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرون العرب  قد سجلت صافي شراء بالبورصة المصرية، بقيمة 287.9 مليون جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 
 
ومثلت تعاملات المصريين نسبة 74.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.1%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 12.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 618.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%. 

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2003.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 2896.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.24% مغلقًا عند مستوى 12761.93 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1018.50 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النيل

أخبار تهمك

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 13 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ 40 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

حصاد البورصة المصرية.. مبيعات الأجانب بالبورصة تصل الي 309.3 مليون جنيه خلال الأسبوع المنقضي

حصاد البورصة .. مبيعات "الأجانب " تصل لـ 261.3 مليون جنيه في أسبوع

البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو .. ومؤشرها الرئيسي يتراجع بنسبة 1.5%

البورصة تربح 9 مليار جنيه بنهاية أخر أسبوع في شهر يوليو

حصاد البورصة .. 371.3 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" و"العرب" بالبورصة هذا الأسبوع

"الأجانب " يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 291.5 مليون جنيه في أسبوع

تصويت

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

10:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟