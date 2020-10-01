حصاد البورصة ..الأجانب يسجلون مبيعات تصل الي 1.2 مليار جنيه خلال سبتمبر المنقضي









كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرون العرب قد سجلت صافي شراء بالبورصة المصرية، بقيمة 287.9 مليون جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في حين سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ومثلت تعاملات المصريين نسبة 74.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.1%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 12.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.











