"مش عاوزه أكمل".. شاب يمزق جسد خطيبته بـ"مطواة" في الشارع

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس شاب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل خطيبه في الشارع، لرغبتها في الانفصال عنه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل الشروع في قتل فتاة على يد خطيبها بمنطقة الشيخ زايد، حيث تبين أنها كانت تريد الانفصال عنه لكثرة المشاكل بينهما.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال الفتاة، وأوضحت أنها بعد خطبتها من شاب يعمل بأحد المحال التجارية بمنطقة الشيخ زايد، بدأت تنشب مشاكل كثيرة بينهما، ونتيجة لذلك وقبل موعد الزفاف قررت الانفصال عنه، وعندما طلب تكرارا تحديد موعد الزفاف كانت ترفض.

وأفادت التحقيقات، بأنه يوم الواقعة، تعرض لها الشاب في الشارع، وطلب معرفة سبب عدم تحديد الموعد، قائلة: "مش عايزة أكمل الخطوبة، وياريت ننفصل"، مما أثارت حفيظته وأخرج مطواة من طيات ملابسه وقام بطعنها، فأصيبت بطعنات بالكتف والذراع، وفر هاربًا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على فتاة مصابة بعدة طعنات، ملقاة بأحد الشوارع غارقة في دماءها، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، اعتدى عليها خطيبها بسلاح أبيض، لرغبتها في الانفصال عنه بسبب خلافات بينهما، وارتكاب المتهم الجريمة انتقاما منها.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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شاب يطعن خطيبته بوابة الفجر الفجر

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