الفجر ترصد عمليات إخصاء الكلاب الضالة بالبحر الأحمر للحد من انتشارها

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تستكمل مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر حملات محاربة الكلاب الضالة بالمحافظة من خلال اجراء عمليات جراحية باخصاء الكلاب الضالة ومنعها من الانجاب، وذلك للحد من انتشارها تزامنًا مع اليوم العالمي للسعار.



ورصدت عدسة الفجر من داخل إحدى غرف العمليات، إجراء عمليات التعقيم للايناث وخصى للذكور وذلك تحت إشراف الطب البيطري بالبحر الأحمر.



فى البداية قامت مديرية الطب البيطرى بالبحر الاحمر، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز لايواء الحيوانات الاليفة بالغردقة لاجراء العمليات.



أول خطوات التعامل مع الكلاب الضالة يتم جمع الكلاب من الشوارع وتخضيرها وارسالها لاحدى العيادات البيطرية التابعة للمركز، لتبدا العملية بالتحضير وتركيب علامة بها رقم باذن الكلب ثم تعقيمه جيدا قبل العملية، ثم يتم استئصال الخصيتين للذكر وازالة الرحم وتعقيم للانثى.



ثم يتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعه قبل تركهم مرة اخرى فى الشوارع بعد إنتهاء العملية، وعقب العملية يتم إعطاؤهم حقن مضاد حيوى لشفاء جرح العملية سريعا

، والعمليات تجرى لكلاب الشوارع ولكلاب أخرى يرغب أصحابها فى إجراء العمليات لها.



ومن جانبه قال الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء قرابة 1547 عملية اخصاء وتعقيم للكلاب خلال 2019، من خلال التعاون المشترك بين المجتمع المدني، وذلك للحد من تكاثر الكلاب الضالة، وتحقيق التوازن البيئي.



وأوضح سلمى أنه يتم إجراء العمليات تحت إشراف كامل من الطب البيطري وأطباء المديرية.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 103198 حالة من ضمنهم 96494 حالة تم شفاؤها، و5930 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".