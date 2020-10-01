بعد إغلاقه 9 سنوات.. محافظ القليوبية يشهد افتتاح شارع أحمد عبدالموجود ببنها
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
محمد ضوه
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شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، افتتاح شارع أحمد عبدالموجود بمدينة بنها، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها، مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة المرورية للسير داخل المدينة.
وأوضح محافظ القليوبية، أن الطريق سيعمل في الاتجاه الواحد، وذلك بعد موافقة الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.
وأكد الهجان، إلى أن فتح الطريق وتغيير المسارات الداخليه للشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا، سيؤدي إلى رفع الضغط المروري من داخل شوارع مدينة بنها، موجها مدير إدارة المرور بالالتزام بخط سير الاتجاه الواحد، وعدم السماح بركن السيارات علي جانبي الشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا.
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