عشرات القتلى من الفصائل السورية الموالية لتركيا في معارك ناغورني كارباخ

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، مقتل نحو 30 مرتزقا من الفصائل السورية الموالية لتركيا وفقدان أكثر من 60 منهم في معارك ناغورني كارباخ، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، بأن مقاتلة "إف-16" تركية أسقطت طائرة "سو-25" أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.

 

وأضافت الدفاع الأرمنية أن المقاتلة التركية أقلعت من مطار غانجا في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسنادا جويا لضربات الجيش الأذربيجاني لمواقع أرمنية بالقرب من مدينة فاردينس.

 

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية أن مقاتلة "إف-16" التركية أسقطت الطائرة الأرمنية في أجواء أرمينيا.

 

وقال سفير أرمينيا لدى موسكو فاردان توغانيان إنه بعد تدمير مقاتلة تركية لطائرة أرمنية، قد تتوجه يريفان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مضيفا أن هذا الموضوع قيد البحث. وأشار السفير إلى أن بلاده تستعد لإصدار بيان بشأن حادث إسقاط الطائرة.

 

وكانت قد تعهدت تركيا، بمساعدة أذربيجان، أزمة إقليم ناغورني قره باغ الذي يشهد معارك عنيفة بين باكو والانفصاليين المدعومين من أرمينيا.

 

وقد دعت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تركيا للعمل على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قالت إن القتال استمر طيلة الليلة الماضية في إقليم ناغورني كاراباخ.

 

وهاجمت أذربيجان، فجر يوم الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

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