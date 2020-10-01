ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخميس، ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ نحو 9 آلاف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد ارتفعت حصيلة المصابين بكورونا منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصا حتى الآن، وفقًا لآخر أرقام وبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، تعافى 177752 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.