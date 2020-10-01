كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تعلن برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين

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أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين (HVT) للعام الجامعى 20202021، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث يُؤهل الخريجين لتطبيق المهارات التكنولوجية والتقنية والإدارية اللازمة لدخول وظائف السيارات التنافسية المحلية والاقليمية والعالمية، ويساعد الخريج على أن يصبح تقنيًا ماهرًا وقادرًا على مواجهة تحديات تصميم تكنولوجيا إنتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية (الهجين)، والتي تهيمن على سوق السيارات المستدامة بيئيًا.

وأوضح الاستاذ الدكتور صبري علام عميد الكلية أن هذا المجال الدراسي مخصص لطلاب الثانوية العامة (علمي رياضة) والدبلومات الفنية والمعاهد التكنولوجية والذين يرغبون في أن يصبحوا تكنولوجيين ويواجهون تحديات تصميم تكنولوجيا الانتاج والتشغيل والخدمة الحديثة للمركبات الميكانيكية والكهربائية (الهجين) التي ظهرت حديثًا، حيث يوفر البرنامج للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في ذلك الهياكل التقنية المعقدة للمركبات، مع أنظمة ادارة واستعادة الطاقة وتخزينها وطرق الصيانة وآليات الاصلاح، وتدريس تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية الأساسية، واختيار المواد التقليدية وغير التقليدية وطرق التحكم في المنظومات. ويوفر أيضا نهج جديد لتحقيق الغرض التعليمي، بالإضافة أنه يمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا السيارات الهجينة متعددة المصادر.

ويهدف البرنامج إلى تخريج جيل من التكنولوجيين قادرين على إنتاج وتطوير وصيانة السيارات الهجين، وتطبيق التفكير البحثي والنقدي والمهارات العملية لتحديد المشكلات التقنية وحلها، بالاضافة الى التواصل بشكل فعال شفويا وكتابيا لتوضيح المعرفة الفنية والأفكار والمقترحات، ومراعاة المسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية لممارسات التكنولوجيا الهندسية في مجال السيارات الهجين، والأداء الفعال والتفكير بشكل مستقل والعمل بشكل تعاوني في بيئة كعضو أو دور قيادي في بيئة فريق عمل، والمشاركة بنشاط في التطوير المهني، بما في ذلك التحسين الذاتي المستمر والتعلم مدى الحياة.

بعد انتهاء البرنامج يكون الخريج لديه القدرة على تصميم وتطوير تكنولوجيا تصنيع وإنتاج السيارات الهجينة وتطوير وتشغيل خطوط الانتاج وصيانتها، واختيار وتطبيق المعرفة والتقنيات والمهارات والأدوات الحديثة اللازمة للأنشطة التكنولوجية الحديثة في مجال تكنولوجيا السيارات الهجين، والقدرة على تحديد مشاكل التكنولوجيا الحديثة في مجال السيارات الهجين وتحليلها وحلها، وتصميم أدوات انتاج وتصنيع وصيانة المنظومات الاساسية والفرعية والتقنيات المرتبطة بمجال السيارات الهجين بكافة أنواعها، وتطبيق تقنيات الحاسوب المستخدمة بشكل شائع في صناعة السيارات وصيانتها، والممارسات الخاصة المرتبطة بمجال السيارات الهجين.

كما يكون خريج البرنامج قادر على تطبيق المهارات الإدارية والفنية الحديثة والفعالة في تحديد المشكلات ذات الصلة بمجال السيارات بكافة أنواعها والتحقيق فيها وتحليل البيانات واقتراح الحلول وتنفيذها، وإجراء القياسات والاختبارات القياسية لإجراء التجارب وتحليلها وتفسيرها وتطبيق النتائج التجريبية لتحسين العمليات الهندسية، وتطبيق الاحتمالات والإحصاءات على حل المشكلات المتعلقة بمجال السيارات الهجين، واختيار وتطبيق المعرفة بالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا لمشكلات التكنولوجيا الهندسية التي تتطلب تطبيق المبادئ والإجراءات أو المنهجيات التطبيقية.

كما تساهم دراسة البرنامج على العمل بفعالية كعضو أو قائد في فريق تكنولوجى، وتطبيق الاتصالات الكتابية والشفوية والرسوم البيانية في كل من البيئات التقنية وغير التقنية، وتحديد واستخدام المؤلفات التقنية المناسبة، والانخراط في التطوير المهني المستمر ذاتي التوجيه المرتبط بمجال العمل، والالتزام بالمسؤوليات المهنية والأخلاقية ذات الصلة ومعايير الجودة وحسن التوقيت والتحسين المستمر.



هذا وسيتم استقبال الطلاب المرشحين للكلية وعمل المقابلات الشخصية واختبار القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج وسيتم غلق باب الحجز فور اكتمال الأعداد المطلوبة للبرنامج، علما بأن القبول بأسبقية التقدم عقب اجتياز القدرات والمقابلات الشخصية.



