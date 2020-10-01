اليوم .. القضاء الإدارى ينظر ١٢١ دعوى بشأن انتخابات النواب

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تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، ١٢١ دعوى خاصة بانتخابات النواب، للإطلاع والرد، فضلًا عن إرجائها ٢٥ دعوى منذ جلسة أول أمس لجلسة اليوم الخميس، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة اليوم ١٤٦ دعوى تتصدي المحكمة بالفصل فيهم بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه.



جدير بالذكر أن المحكمة كانت بصدد نظر ٩٣ دعوى فقط، ليلتقي قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ٢٨ دعوى جديدة أقامها أصحاب الشأن لإلغاء بعض القررات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول الأراق الخاصة بالترشح أو الاستبعاد، وتمت إحالتها للمحكمة في نفس التوقيت للنظر فيها.



ومن المتوقع أن تُرفض الدعاوى المقامة بعد غلق باب قلم الكتاب لإقامتها بعد الميعاد الرسمى المحدد لتلقي الطعون والدعاوى.



وكانت قررت المحكمة في جلسة سابقة إحالة دعوى واحدة مقامة من محمد سيد سلامة للطب الشرعي، وأحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبد الغنى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف طبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمى.