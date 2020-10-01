طقس الخميس .. مائل للحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري



القاهرة العظمى 33 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 30 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23

السويس العظمى 34 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 24

طابا العظمى 34 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 17

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 35 والصغرى 25

المنيا العظمى 36 والصغرى 25

أسيوط العظمى 37 والصغرى 25



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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.



- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



طقس الخميس ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس معتدل على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30% تقريبًا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: