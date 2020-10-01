بارتيميو يقترب من الإستقالة فى برشلونة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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اقترب جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني من تقديم استقالته من رئاسة النادي الكتالوني خلال هذا الصيف بعد الأحداث العديدة التي حدثت.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن جوزيب ماريا بارتوميو يقترب من الإستقالة بعد بدأ الأعضاء فى تجميع استمارات سحب الثقة من إدارة النادي الكتالوني بسبب وضع النادي الحالي.

يذكر أن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي قد هدد بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم اقتناعه بمشروع النادي الجديد تحت قيادة بارتيميو وكومان.

وكان برشلونة قد خرج بموسم دون بطولات وتلقي خسارة كبيرة أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8 / 2 فى بطولة دوري أبطال أوروبا.

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