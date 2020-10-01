الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق صن داونز، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للسويسري رينيه فايلر.





وحسب ما أوضحت تقارير صحفية، فإن موسيماني سوف يصل إلى مصر اليوم الخميس من أجل توقيع العقود رسميا ومن ثم قيادة الفريق فنيا لمدة موسمين.





ويتجه جهاز الكرة بالنادي الأهلي لإعادة فتح مفاوضاته مع الأوروجويانى سيرينو، جناح فريق صن داونز الجنوب إفريقى، الأول لكرة القدم، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وسوف يجتمع موسييانى مع إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، لبحث تقديم عرض رسمي خلال الساعات المقبلة إلى إدارة صن داونز الجنوب إفريقى، وحسم الصفقة.





جدير بالذكر أن سيرينو من العناصر الهامة والأساسية التي يعتمد عليها موسمياني في التشكيل الأساسي للفريق الجنوب إفريقي.