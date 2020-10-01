ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الخميس

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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اشتعل الصراع على صدارة قائمة الهدافين في بطولة الدوري الإسباني (2020-2021) مبكرًا، حيث يتنافس عدة لاعبين على صدارة الترتيب بعد 4 جولات فقط من انطلاق الليجا الإسبانية.

ويتقاسم الخماسي جيرارد مورينو وباكو ألكاسير لاعبا فياريال، وماكسيمليانو جوميز لاعب فالنسيا، واياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو، و وخوسيه موراليس لاعب ليفانتي صدارة ترتيب الهدافين وسجل كل منهما 3 أهداف حتي الآن.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني اليوم الخميس، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي اتليتك بلباو مع قادش، وإشبيلية يواجه ليفانتي، وسلتا فيجو يلتقي مع برشلونة.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الخميس في البطولة:-
1- جيرارد مورينو (فياريال) 3 أهداف
2- ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا) 3 أهداف
3- اياجو اسباس (سيلتا فيجو) 3 أهداف
4- باكو ألكاسير (فياريال) 3 أهداف
5- لويس موراليس (ليفانتي) 3 أهداف
6- أوناي لوبيز (أتليتك بلباو) هدفين
7- ويليام كارفالو (ريال بيتيس) هدفين
8- انس وفاتي (برشلونة) هدفين
9- لويس رودريجز (خيتافي) هدفين
10- لويس سواريز (أتليتكو مدريد) هدفين

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