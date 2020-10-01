اشتعل الصراع على صدارة قائمة الهدافين في بطولة الدوري الإسباني (2020-2021) مبكرًا، حيث يتنافس عدة لاعبين على صدارة الترتيب بعد 4 جولات فقط من انطلاق الليجا الإسبانية.



ويتقاسم الخماسي جيرارد مورينو وباكو ألكاسير لاعبا فياريال، وماكسيمليانو جوميز لاعب فالنسيا، واياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو، و وخوسيه موراليس لاعب ليفانتي صدارة ترتيب الهدافين وسجل كل منهما 3 أهداف حتي الآن.



وتستكمل مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني اليوم الخميس، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي اتليتك بلباو مع قادش، وإشبيلية يواجه ليفانتي، وسلتا فيجو يلتقي مع برشلونة.



وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الخميس في البطولة:-