جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
علاء خليف
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تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي فريق طنطا مع نظيره الجونة في تمام الخامسة والنصف مساءًا على ملعب الأخير، بينما يستضيف المصري البورسعيدي نظيره الزمالك في تمام الثامنة مساءًا.
ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 79 نقطة وحسم لقب الدوري بشكل رسمي للمرة 42 في تاريخه، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 61 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، بينما يتواجد فريق بيراميدز بالمركز الثالث برصيد 57 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم الخميس:-
1- الأهلي 79 نقطة.
2- الزمالك 61 نقطة.
3- بيراميدز 57 نقطة.
4- المقاولون العرب 52 نقطة.
5- انبي 44 نقطة.
6- سموحة 43 نقطة.
7- المقاصة 40 نقطة
8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
9- طلائع الجيش 34 نقطة.
10- نادي أسوان 34 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 34 نقطة
12- الإسماعيلي 34 نقطة.
13- المصري 33 نقطة.
14- وادي دجلة 31 نقطة.
15- الجونة 31 نقطة
16- حرس الحدود 30 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.
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