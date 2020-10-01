جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي فريق طنطا مع نظيره الجونة في تمام الخامسة والنصف مساءًا على ملعب الأخير، بينما يستضيف المصري البورسعيدي نظيره الزمالك في تمام الثامنة مساءًا.



