تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية













يستعد فريق ليفربول لمواجهة أرسنال اليوم الخميس 1 أكتوبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرايع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وسوف تقام المباراة بين ليفربول وارسنال في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً دولة الإمارات العربية.





واستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام آرسنال، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمي: أدريان.





خط الدفاع: جيمس ميلنر، جوميز، ماتيب، ويليامز.





خط الوسط: نابي كيتا، هندرسون، جونز، شاكيري، جوتا.



