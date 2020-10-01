الكشف عن سبب تأخير إعلان الأهلي عن التعاقد مع موسمياني













اتفق النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة، خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه فايلر.





وعلى الرغم من الاتفاق على كل شيء، لم يقم الأهلي بالاعلان عن تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني.





ومن المقرر أن يصل المدرب الجنوب إفريقي إلى القاهرة، صباح اليوم الخميس، من أجل توقيع العقود رسميا وتوليه مهمة تدريب الأهلي.





وتحرص إدارة الأهلي على عدم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع "موسيماني"، حتى لا يضطر النادي لدفع قيمة الشرط الجزائي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.





حيث تضمن عقد رينيه فايلر مع الأهلي، منحه حرية فسخ التعاقد بين الطرفين دون دفع أي شروط جزائية، بشرط أن يكون فسخ التعاقد في الفترة بين الأول إلى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.





وفي حال كشف الأهلي عن تعاقده مع مدرب جديد قبل يوم 1 أكتوبر، كان سيتعين عليه دفع قيمة الشرط الجزائي، وهو راتب ثلاثة شهور للمدرب السويسري.



