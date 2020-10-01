برشلونة يستهدف نجم مانشستر سيتي
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
علي ماهر حلمي
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ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن نادي برشلونة الإسباني يسعي بقوة لضم نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقالت التقارير الاسبانية أن كومان المدير الفني لنادي برشلونة يريد ضم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي زيشينكو لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني.
وأضافت التقارير أن برشلونة سيواجه صعوبة فى المفاوضات على ضم اللاعب حيث يرغب بيب جوارديولا فى الاعتماد على زيشينكو هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي.
يذكر أن اللاعب الدولي الأوكراني زيشينكو قد أصيب فى بداية الموسم مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي و سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.
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