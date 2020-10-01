تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول فى كأس الرابطة الإنجليزي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الإسباني ميكيل أرتيتا، على تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول، في الأسبوع الثالث من غمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام مباراة آرسنال ونظيره ليفربول في مساء يوم الخميس 1 أكتوبر، ضمن منافسات دور الــ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


 
ويحتل أرسنال في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين.




ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال أمام ليفربول كالآتي:-



حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: روب هولدينج، غابرييل دوس سانتوس، كيران تيرني.

خط الوسط: هيكتور بيليرين، داني سيبايوس، جرانيت شاكا، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، ألكسندر لاكازيت، ويليان.

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ليفربول كاس الرابطة الدوس الدوري الإنجليزي ارسنال

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