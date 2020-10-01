باتشيكو يصدم نجم الزمالك
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:50 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك حسم مصير نجم هجوم الفريق الدولي مصطفى محمد في الفترة المقبلة في ظل العروض المقدمة له للاحتراف في الدوري التركي.
وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي رفضه الموافقة على احتراف مصطفى محمد نجم هجوم الفارس الأبيض في نهاية الموسم الحالي عقب تلقيه العديد من العروض الخارجية على رأسها فنار بخشة التركي وعرض آخر فرنسي.
وطلب البرتغالي جايمي باتشيكو من اللاعبين في أول جلسة للمدير الفني البرتغالي عدم الحديث عن العروض الخارجية والتركيز مع الفريق في المرحلة المقبلة حتى يتمكن من المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة ذهاب في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر المقبل في المغرب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا