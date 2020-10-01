باتشيكو يصدم نجم الزمالك





كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك حسم مصير نجم هجوم الفريق الدولي مصطفى محمد في الفترة المقبلة في ظل العروض المقدمة له للاحتراف في الدوري التركي.





وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي رفضه الموافقة على احتراف مصطفى محمد نجم هجوم الفارس الأبيض في نهاية الموسم الحالي عقب تلقيه العديد من العروض الخارجية على رأسها فنار بخشة التركي وعرض آخر فرنسي.





وطلب البرتغالي جايمي باتشيكو من اللاعبين في أول جلسة للمدير الفني البرتغالي عدم الحديث عن العروض الخارجية والتركيز مع الفريق في المرحلة المقبلة حتى يتمكن من المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا.



