نجم الأهلي السابق: موسيماني أنسب مدرب للأهلي









أشاد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، بمجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد سرعة التعاقد مع مدير فني أجنبي، بعد رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق.





وقال عبدالجليل فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "موسيماني على دراية تامة بالنادي الأهلي ويعلم كل كبيرة وصغيرة داخل أفريقيا ولديه خبرة كبيرة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا وأنسب مدير فني فى الوقت الحالي".

وأضاف: "مجلس الأهلي نجح فى الحقيقة فى حسم ملف المدير الفني سريعًا عقب أزمة رحيل فايلر، والجنوب أفريقي جعل من صن داونز فريق أوروبي".



