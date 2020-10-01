أمريكا: تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة و774 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 38،764 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المراكز الأمريكية فى بيان: إن إجمالي حالات الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 7،168،077 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت، أنه تم تسجيل 774 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205،372 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 34,075 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 25,314 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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