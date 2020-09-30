أتالانتا يكتسح لاتسيو بالأربعة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
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اكتسح أتالانتا مضيفه لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم أتالانتا المباراة تماما لصالحه في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبن جوسينس وهانز هانيبور وأليخاندرو جوميز في الدقائق العاشرة و32 و41 .

وفي الشوط الثاني ، رد لاتسيو بهدف سجله فيليبي كايسيدو في الدقيقة 57 ولكن أتالانتا قضى على آمال مضيفه في العودة بالمباراة من خلال تسجيل الهدف الرابع الذي أحرزه أليخاندرو جوميز في الدقيقة 61 .

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