شقيق رئيس مدينة دمنهور المتوفى بكورونا: لديه 4 أطفال

قال إيهاب خميس، شقيق رئيس مجلس مدينة دمنهور المتوفي بفيروس كورونا، إن شقيقه أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ 10 أيام، مشيرًا إلى أن شقيقه رجل شارع ينزل الشارع في الصباح مبكرًا لتفقد الأحوال ويحب العمل الميداني، كما أنه متفاني في عمله.





وأضاف "خميس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن شقيقه شعر بالأعراض وأجري تحليل وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من مرض السكر.





وأكمل شقيق رئيس مجلس مدينة دمنهور المتوفي بفيروس كورونا، أن المحافظ اهتم بحالته الصحية وكان يتابع مع الأسرة بشكل دوري، موضحًا أنه لم يصب أحد من الأسرة ولديه 4 أطفال.





توفى المهندس محمد على خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وأكدت مصادر طبية بأن رئيس مدينة دمنهور الراحل، كان يعانى من التهاب رئوي حاد ومحتجز بمستشفى دمنهور بالعناية المركزة أثر إصابته بفيروس كورونا، ونعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الفقيد على صفحتها على فيسبوك.





وأصدرت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، عن عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس، ومنها أنه في حالة تواجد لقاح لفيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، وتوقعات بارتفاع سعر لقاح.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:





توفير لقاح كورونا لكل دولة:

وكشفت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أنه في حالة تواجد لقاح فيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، حيث سيكون الأولوية الي الفئات عالية الخطورة.





توقعات بارتفاع سعر لقاح:

وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض الي توقع حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه، موضحا أن المنظمة قامت بتنظيم مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء.





وأوضحت أن المنظمة ستساعد 11 دولة فقيرة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.





لقاح كورونا اختياري:

وأكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الحصول على لقاح كورونا اختياري، ولكن يفضل الحصول عليه لكونه يشكل الوقاية من وباء كورونا.





وجود ١٩١ لقاحا لكورونا:

فيما كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وجود ما يقرب من 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.





لقاح آمن وفعال: