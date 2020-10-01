مصطفى الفقي: هذه آخر الدول العربية التي ستطبع العلاقات مع إسرائيل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كـسـاب أحـمـد
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نعي الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أمير الكويت السابق صباح الأحمد، قائلًا:" كان رجلًا خفيف الظل حسن النية وكان يهوى النكتة المصرية، العلاقات بين الكويت ومصر في عهده كانت وثيقة جدًا". 

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عارم، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الشيخ صباح الأحمد كان رجلًا يعمل رأب الصراعات، وحاول رأب الصدع بين مصر وقطر، ولكن الأزمة كانت كبير أكبر مما يتصور

وأشار إلى أن الكويت تتمسك بشدة بثوابت القضية الفلسطينية، ويبدوا أنها ستكون آخر الدول التي ستطبع العلاقات مع إسرائيل، لافتًا إلى أن الكويت قامت باحتضان المقاومة الفلسطينية بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

هذا، ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "أن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

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