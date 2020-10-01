زوج طبيبة طنطا المتوفية بكورونا: كانت تلتزم بإجراءات الوقاية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:57 ص
جميلة السعدني
جميلة السعدني
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبدالمنعم عراقيب، استشاري النساء والتوليد، زوج الدكتورة جميلة السعدني توفيت في مستشفى المنشاوي في طنطا بكورونا، إن زوجته المتوفية تركت فراغًا كبير لدي الجميع، موضحًا أنها ظلت 15 يومًا في العناية المركزة وشفيت تمامًا ولكن العزل.

وأضاف "عراقيب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الطبية حدث لها تجمع دموي وكان السبب النهائي في وفاتها، موضحًا أنه لم يصب أحد من العائلة وإصابتها كان من الاحتكاك بمرضي فيروس كورونا.

وأكمل استشاري النساء والتوليد، أنه زوجته المتوفية كانت تلتزم بإجراءات الوقاية من الفيروس كثيرًا، حتي أنها كانت ترتدي ماسكين وليس ماسك واحد فقط، ولكنها أصيب، ونحن راضين بقضاء الله وقدره.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس، ومنها أنه في حالة تواجد لقاح لفيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، وتوقعات بارتفاع سعر لقاح.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:

توفير لقاح كورونا لكل دولة:
وكشفت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أنه في حالة تواجد لقاح فيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، حيث سيكون الأولوية الي الفئات عالية الخطورة.

توقعات بارتفاع سعر لقاح:
وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض الي توقع حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه، موضحا أن المنظمة قامت بتنظيم مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء.

وأوضحت أن المنظمة ستساعد 11 دولة فقيرة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.

لقاح كورونا اختياري:
وأكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الحصول على لقاح كورونا اختياري، ولكن يفضل الحصول عليه لكونه يشكل الوقاية من وباء كورونا.

وجود ١٩١ لقاحا لكورونا:
فيما كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وجود ما يقرب من 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

لقاح آمن وفعال:
وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية تحرص علي اعتماد لقاحًا لفيروس كورونا المستجد يكون أكثر امنا وفعالًا.

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