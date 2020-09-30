توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:22 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أحمد الشيخ
Advertisements
البنك المركزي قرر استمرار الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين بدون تغيير.
 
 
ووفقًا للبيان الصحفي حدد مجلس إدارة البنك المركزي - بجلسته المنعقدة  الموافق 29 سبتمبر 2020-  مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
 
يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
 
والجدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي  هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.

أخبار تهمك

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترسانة بعد الخسارة أمام الأهلي بالكأس

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد وإحتمالية غيابة عن الكلاسيكو

منذ ساعة

في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ 37 دقيقة

عماد متعب يفتح النار على فايلر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديمبلي

منذ 35 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
10:59 م

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

10:10 م

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

10:01 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟