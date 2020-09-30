قمصان: مباريات الكأس تكون صعبة.. وتأثرنا بأخبار رحيل فايلر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباريات الكأس دائما ما تكون صعبة.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"مباريات الكأس تكون صعبة ولكن الأهم أننا حققنا الفوز ونركز في الفترة المقبلة".

وتابع :"من المهم جدًا استغلال اللاعبين الشباب في المشاركة فهم ذخيرة كبيرة وإن شاء الله يكون لهم دور في الفترة المقبلة".

وأشار :"أي فريق بيتأثر عندما يكثر الحديث عن رحيل مدرب وكان هناك تأثير ولكن الحمد لله نجحنا في الصعود للدور المقبل".

وعن مواجهة المقاولون العرب المقبلة قال :"مباراة هامة للغاية سنواجه فريق مميز في الدوري وهدفنا تخطي هذه المرحلة".

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