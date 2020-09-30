عبد الحفيظ: حققنا الهدف من مباراة الترسانة.. وهدفنا التتويج بلقب إفريقيا
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:02 م
علي نبوي
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على الترسانة والتأهل لريع نهائي كأس مصر.
وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"مباريات الكأس صعبة للغاية خاصة وأن المنافس يكون مجهول بالنسبة لنا".
وأضاف ؛"الدوافع والأهداف تكون مختلفة ولكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الهدف وهو التأهل".
وزاد :"أمامنا مباريات هامة في الفترة المقبلة بداية من المقاولون العرب ثم إنبي وبعد ذلك بيراميدز".
وواصل :"نثق في قدرات اللاعبين الشباب ولدينا معرفة تامة بإمكانياتهم ونعرف الوقت المناسب للدفع بهم".
وأشار :"سندخل بطولة إفريقيا بتحضير جيد وبتركيز كبير وهدف واضح وهو تحقيق اللقب،بجانب عدم خسارة أي عنصر أخر".
وتابع :"الأهم لنا هو الفوز على الوداد المغربي ثم التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بلقب إفريقيا".
وعن استعداد الفريق لرحلة المغرب لمواجهة الوداد قال :"اخترنا الفندق الذي سنقيم فيه والاتجاه هو السفر إلى المغرب بطائرة خاصة، وقمنا بالتنسيق مع السفارة عن الملاعب التي سنخوض عليها التدريبات".