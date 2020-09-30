عبد الحفيظ: حققنا الهدف من مباراة الترسانة.. وهدفنا التتويج بلقب إفريقيا





تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على الترسانة والتأهل لريع نهائي كأس مصر.





وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"مباريات الكأس صعبة للغاية خاصة وأن المنافس يكون مجهول بالنسبة لنا".





وأضاف ؛"الدوافع والأهداف تكون مختلفة ولكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الهدف وهو التأهل".





وزاد :"أمامنا مباريات هامة في الفترة المقبلة بداية من المقاولون العرب ثم إنبي وبعد ذلك بيراميدز".





وواصل :"نثق في قدرات اللاعبين الشباب ولدينا معرفة تامة بإمكانياتهم ونعرف الوقت المناسب للدفع بهم".





وأشار :"سندخل بطولة إفريقيا بتحضير جيد وبتركيز كبير وهدف واضح وهو تحقيق اللقب،بجانب عدم خسارة أي عنصر أخر".





وتابع :"الأهم لنا هو الفوز على الوداد المغربي ثم التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بلقب إفريقيا".





وعن استعداد الفريق لرحلة المغرب لمواجهة الوداد قال :"اخترنا الفندق الذي سنقيم فيه والاتجاه هو السفر إلى المغرب بطائرة خاصة، وقمنا بالتنسيق مع السفارة عن الملاعب التي سنخوض عليها التدريبات".



