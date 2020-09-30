عبد الحفيظ: حققنا الهدف من مباراة الترسانة.. وهدفنا التتويج بلقب إفريقيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على الترسانة والتأهل لريع نهائي كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"مباريات الكأس صعبة للغاية خاصة وأن المنافس يكون مجهول بالنسبة لنا".

وأضاف ؛"الدوافع والأهداف تكون مختلفة ولكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الهدف وهو التأهل".

وزاد :"أمامنا مباريات هامة في الفترة المقبلة بداية من المقاولون العرب ثم إنبي وبعد ذلك بيراميدز".

وواصل :"نثق في قدرات اللاعبين الشباب ولدينا معرفة تامة بإمكانياتهم ونعرف الوقت المناسب للدفع بهم".

وأشار :"سندخل بطولة إفريقيا بتحضير جيد وبتركيز كبير وهدف واضح وهو تحقيق اللقب،بجانب عدم خسارة أي عنصر أخر".

وتابع :"الأهم لنا هو الفوز على الوداد المغربي ثم التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بلقب إفريقيا".

وعن استعداد الفريق لرحلة المغرب لمواجهة الوداد قال :"اخترنا الفندق الذي سنقيم فيه والاتجاه هو السفر إلى المغرب بطائرة خاصة، وقمنا بالتنسيق مع السفارة عن الملاعب التي سنخوض عليها التدريبات".

أخبار تهمك

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ 37 دقيقة

عماد متعب يفتح النار على فايلر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترسانة بعد الخسارة أمام الأهلي بالكأس

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديمبلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد وإحتمالية غيابة عن الكلاسيكو

منذ ساعة

بعد رحيل فايلر.. نجم الأهلي يقترب من البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
10:59 م

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

10:10 م

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

09:28 م

الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

10:01 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟