وفد من وزارة السياحة يزور واحة وهرم ميدوم ومنطقة آثار دشاشة ببني سويف

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اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بوفد من وزارة السياحة والآثار خلال زيارتهم للمحافظة، والتي تأتي عقب أيام قليلة من لقاء جمع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، تناولا خلاله تعزيز سبل التعاون في الدفع بقطاع السياحة ببني سويف من خلال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمحافظة مما سيساهم في جذب مزيد من الزائرين إليها.



حضر الاجتماع من المحافظة:السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء هشام شادي السكرتير العام،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،ومن الوزارة:الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار والدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الواسطى،والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة،،والأستاذ جمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطى،بالإضافة إلى الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.



حيث بحث المحافظ مع الوفد الوزاري الرؤية المشتركة والخطوات العملية للدفع بإستراتيجية المحافظة والتي تهدف إلى وضع بني سويف على الخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، وتقييم الخطوات العملية التي تنفذها المحافظة في هذا المجال، وتحديد سبل الدعم والتكامل الممكن بين الوزارة والمحافظة.



وجاء ذلك الاجتماع عقب قيام اللجنة "برفقة السكرتير العام المساعد"بزيارة واحة ميدوم،التي تشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة،بهدف إضفاء الشكل الحضارى على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المفتوحة،وتطوير القاعة الكبرى وتجهيزها لإمكانية تحويلها لمتحف يؤرخ الأهمية الأثرية للمنطقة،التى تحتضن هرم ميدوم ومقابر شهيرة،بجانب إمكانية عمل البازارات، لعرض أوراق البردى وأهم المقتنيات الفرعونية والأثرية، علاوة على إنشاء ملعب خماسي ومجموعة من المطاعم على الطراز الفرعوني والبدوي،ضمن خطة المحافظة لتنمية الواحة ووضعها على الخريطة السياحية لمصر.



كما تضمنت زيارة الوفد أيضًا تفقد منطقة آثار دشاشة بسمسطا،للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية التي تضم مقبرتي أنتي وشُدو،اللتين تعودان لأواخر الأسرة الخامسة وأوائل الأسرة السادسة في الدولة الفرعونية القديمة،حيث تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة لتكون مهيئة لاستقبال الزائرين وفتحها أمام حركة السياحة خلال الفترة القليلة القادمة.



وشهدت الزيارة تواجد كل من: رانيا عزت مدير عام السياحة، والدكتور عمر زكي مدير منطقة آثار بني سويف، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، والأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، وأعضاء فريق التنمية السياحية بالمحافظة.

