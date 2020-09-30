نجوى كرم ترفع منسوب التشويق بفيديو صامت.. فماذا تخفي في جعبتها؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم محبيها بمقطع فيديو قصير ظهرت فيه أرزة لبنان وجاء بدون أي صوت أو تفاصيل الأمر الذي شوق جمهورها.

وبعد نشرها لهذا الفيديو، تكهن محبو نجوى كرم حول ما طرحته، وقالت فئة منهم إنها تحضر لعمل وطني جديد إهداءا لوطنها لبنان.

وكانت نجوى قد أعربت عن حماسها الشديد وذلك لعرض الموسم الأوّل من برنامج "ذا فويس سينيور" الذي تشارك فيه من خلال لجنة التحكيم.

ونشرت نجوى صورتين لها من أثناء تصويرها الإعلان الدعائي الخاص بالبرنامج، وعلّقت عليها قائلة :" انتهى وقت الإنتظار! أخيرًا، سيتم عرض ذا فويس سينيور في 7 أكتوبر،ترقبونا".

ويبدأ عرض برنامج The Voice Senior بموسمه الأوّل في 7 أكتوبر المقبل على قناة MBC1، بمشاركة نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين، سميرة سعيد.

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