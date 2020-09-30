السفير الصيني: الحضارة المصرية الصينية هي الأقدم على مستوى العالم

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أشاد لياو ليتشيانج سفير الصين في القاهرة، بأغنية "يدًا بيد"، التي غنتها ريهام عبدالحكيم، وتعبر كلماتها عن التضامن بين القاهرة وبكين، لافتًا إلى أن الحضارتين الصينية والمصرية الأقدم على مستوى العالم، مما يستوجب مسئولية مشتركة لتعزيز التبادل الثقافي.



وأضاف "ليتشيانج"، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الصين ومصر تلتزمان بالتضامن والتكاتف، وهناك تعاونًا بين قيادة البلدين، واجتماعات دورية عبر الإنترنت بين خبراء الصحة المصريين والصينيين لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث حول لقاحات كورونا.



وأكد دعم الصين لجهود مصر لمواجهة الفيروس، في الوقت الذي تجرى فيه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني بمصر، وفي تشاور بين الشركتين الصينية والمصرية للتعاون في مجال اللقاحات الدوائية.



وعن التعاون الثقافي بين مصر والصين، أفاد السفير الصيني، أن الجانبين وقعا على مذكرة تفاهم لتدريس اللغة العربية اختياريًا في مدارس التعليم ما قبل الجامعي، مما يعكس عمق وقوة العلاقات بين الشعبين، ويجسد الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تجاه دور الصين.



ولفت إلى إقامة 1700 شركة صينية تعمل في مصر؛ مما يتيح فرص عمل للشباب المصري، كما يعمل الجانبان على تحقيق التكامل فيما يخص تعليم اللغة الصينية، وتطوير المهارات الفنية، وإتاحة فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي لمصر.





أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عن عدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس، ومنها أنه في حالة تواجد لقاح لفيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعه بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، وتوقعات بارتفاع سعر لقاح.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:





توفير لقاح كورونا لكل دولة:



وكشفت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أنه في حالة تواجد لقاح فيروس كورونا واعتماده، سيتم توزيعة بنسبة تصل 20 % من سكان كل دولة، حيث سيكون الأولوية الي الفئات عالية الخطورة.



توقعات بارتفاع سعر لقاح:



وأشارت المستشارة الإقليمية للأمراض الي توقع حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه، موضحا أن المنظمة قامت بتنظيم مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء.



وأوضحت أن المنظمة ستساعد 11 دولة فقيرة في الإقليم على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.



لقاح كورونا اختياري:



وأكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الحصول على لقاح كورونا اختياري، ولكن يفضل الحصول عليه لكونه يشكل الوقاية من وباء كورونا.



وجود ١٩١ لقاحا لكورونا:



فيما كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن وجود ما يقرب من 191 لقاحا علي مستوى العالم بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



لقاح آمن وفعال:



وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية تحرص علي اعتماد لقاحًا لفيروس كورونا المستجد يكون أكثر امنا وفعالًا.