حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

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نفى الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تردد حول منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر خلال الشهر المقبل.



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد": "وزارة الصحة أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه أنها تقوم حاليًا بإجراء التجارب الإكلينكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع".



وناشد أحمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا قائلا: "للأسف مفيش التزام بارتداء الكمامات، الحمد لله بلدنا ماشية كويس وأفضل من غيرنا في هذا الملف".



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك العديد من الشركات بمختلف دول العالم تقدمت بملفات لوزارة الصحة والسكان لإجراء بحوث إكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد في مراحل مختلفة (الثانية، والثالثة)، كما أبدى بعضهم رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أي من هذه الملفات، ومازلت تحت الفحص والمراجعة.

