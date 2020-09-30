الدقيقة 30.. البايرن يضرب بوروسيا دورتموند بثنائية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نت دك شباك فريق نادي بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء وذلك بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أليانز أرينا لحساب مباريات السوبر الألماني.
افتتح كورينتين توليسو الأهداف للعملاق البافاري في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن ينجح توماس مولر في مضاعفة النتيجة في الدقيقة الثانية والثلاثين ليضع الفريق قدماً في الفوز باللقب.
ويغيب عن بوروسيا دورتموند الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو وهو ما أثر بالسلب على رفقاء هالاند حيث فشل الفريق في إيجاد الطريق لمرمى مانويل نوير.

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بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ السوبر الألماني

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