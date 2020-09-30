علي ربيع يشوق جمهوره لفيلم "الخطة العايمة"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان علي ربيع التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.


حيث شارك جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق ربيع علي الصورة وكتب :"معادنا بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر رالوطن العربي ، يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع فيلم 'الخطة العايمة' هنفرح كلنا إن شاء الله.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.

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