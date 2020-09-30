متعب يتغنى بموسيماني: مدرب عبقري ويلعب كرة عالمية

أكد عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على حماسته برؤية بيتسو موسيماني في قيادة الفريق بالفترة المقبلة.

وقال "متعب" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حللت مع موسيماني بطولة أفريقيا الماضية، وتحدثت معه كثيرا، رأيي أنه شخص عبقري وبيلعب كرة عالمية".

وأضاف: "موسيماني قال لي إنه يتمنى أن يدرب الأهلي في يوم من الأيام، لأنه يعرف قيمته وقيمة جماهيرة، ويحلم بالفوز معهم بكأس العالم للأندية".

وأنهى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

واتفق الأهلي أن يكون موسيماني خلفًا لفايلر في الساعات المقبلة ويصطحب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.

ومن المنتظر أن يصل موسيماني إلى القاهرة مساء يوم الجمعة المقبلة، من أجل التوقيع على عقود تدريب الفريق، لمدة موسمين مقبلين.