متعب يتغنى بموسيماني: مدرب عبقري ويلعب كرة عالمية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

أكد عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على حماسته برؤية بيتسو موسيماني في قيادة الفريق بالفترة المقبلة.

 

وقال "متعب" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حللت مع موسيماني بطولة أفريقيا الماضية، وتحدثت معه كثيرا، رأيي أنه شخص عبقري وبيلعب كرة عالمية".

 

وأضاف: "موسيماني قال لي إنه يتمنى أن يدرب الأهلي في يوم من الأيام، لأنه يعرف قيمته وقيمة جماهيرة، ويحلم بالفوز معهم بكأس العالم للأندية".

 

وأنهى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

 

واتفق الأهلي أن يكون موسيماني خلفًا لفايلر في الساعات المقبلة ويصطحب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.

 

ومن المنتظر أن يصل موسيماني إلى القاهرة مساء يوم الجمعة المقبلة، من أجل التوقيع على عقود تدريب الفريق، لمدة موسمين مقبلين.

أخبار تهمك

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

منذ ساعة و 24 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة تواجه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

إصابات هازارد مع ريال مدريد عرض مستمر

منذ ساعة و نصف

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة.. هل ينضم سيرينو والبلايلي إلى الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ أقل من ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

07:30 م

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم

07:01 م

عاجل - مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الترسانة بالكأس

07:12 م

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟