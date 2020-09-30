استشاري طب رياضي: السير 10 آلاف خطوة يوميًا يُحسن الصحة العامة (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد يحيي، استشاري جراحة العظام والطب الرياضي، إن الكثير من الرياضيين يحدث لهم بعض المشاكل والآلام في أسفل الظهر بسبب حمل الأثقال بشكل خاطئ، مشددًا على ضرورة متابعة الأداء الرياضي مع طبيب أو التمرين مع مدرب محترف على الأقل.

وشدد "يحي"، خلال حواره ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي يقدمه الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، المذاع على فضائية "cbc"، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة التباعد الاجتماعي، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا طالما لم يظهر لقاح، وتعقيم الأدوات الرياضية، والاستحمام فور الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية.

وأضاف أن هناك ضرورة لإجراء التحاليل بين الفرق الرياضية بصورة دورية للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا قد المستطاع، لافتًا إلى أن وجود فيروس كورونا لا يعني عدم ممارسة الرياضة التي تعتبر شيئًا في منتهى الأهمية.

ولفت إلى أنه معتاد على ممارسة رياضة المشي بصورة يومية، معقبًا: "أنا بمشي يوميًا 10 آلاف خطوة أي ما يعادل 7 كيلو، خاصة أن المنتديات العملية أكدت أن المسافة تؤدي إلى تحسين الصحة".

وأوضح أن ممارسة الرياضة بشكل مستمر قد يؤدي إلى اختفاء مرض السكر والضغط والسمنة، مشيرًا إلى أن الدول الأوربية تهتم بالرياضة على أنها مشروعه قومي كبير، لأنها تؤدي إلى قلة استخدام الأدوية بصورة كبيرة.

وتابع أن هناك ضرورة للقيام باختبار طبي قبل ممارسة الرياضة للتأكد سلامة القلب، والرئة، والتأكد من عدم وجود تقوسات في الجسم، وإجراء بعض التحاليل والإشاعات.

وأشار إلى أن التغذية السليمة هي الأساس لممارسة الرياضة بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن تناول المكملات الغذائية يؤدي إلى العديد من المشاكل منها على سبيل المثال قطع الأوتار.

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