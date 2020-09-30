زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد اليوم الأربعاء، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعا لمديري إدارات التعاون على مستوى المحافظة، بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية ومديري إدارات التعاون المراكز.
 
تناول الاجتماع أهم التوصيات الخاصة بتوزيع الأسمدة المدعومة، وتوافرها بالجمعيات الزراعية ومراقبة عملية توزيعها طبقا للحصر الفعلي بدقة ليصل الدعم لمستحقيه وإحكام السيطرة عليها، وكذلك التوصية بالتنبيه على التعاون التام بين مديرى الجمعيات الزراعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات من أجل المصلحة العامة والفلاح.
وناقش وكيل الوزارة التوصية بعمل منافذ للمبيدات والتقاوى لخدمة الفلاح.

وأيضا جرد جميع المبيدات الموجوده داخل مخازن الجمعيات وتوضيح مدي صلاحيه هذه المبيدات وتاريخ انتهائها.

وكذلك جرد جميع الأرصدة من الأسمدة مع إرسال بيان بالكميات الموجودة بالجمعيات لارسالها إلى شئون المديريات.

وكذلك بيان الأرصدة المالية للجمعية المشتركة بالمركز حتى تاريخه من واقع كشف حساب البنك المودع به الحساب، وأضاف وضع تصور لكل احتياجات الجمعيات من الاسمده والمبيدات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)
زراعة الفيوم تجتمع بمديري إدارات التعاون في المحافظة (صور)

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