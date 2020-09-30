خبير: فرص واعدة بقطاع الاستثمار العقاري بعد حسم ملف المخالفات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال حمادة السعيد، الخبير العقاري، إن حسم ملف مخالفات البناء سريعًا سينعش سوق الاستثمار العقاري وقطاعات المقاولات.

وأضاف  السعيد، مداخلة مع فضائية الحدث اليوم، أن القضاء على المخالفات والعشوائيات في البناء وإصدار التراخيص يتيح فرص واعدة جديدة في قطاع الاستثمار العقاري منا يخدم مناخ الاستثمار في مصر وعودة دوران حركة القطاع العقاري مجددًا.

وأكد أن تقنين أوضاع المخالفات يحافظ على الثروة العقارية والانجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدي 6 سنوات من التنمية العمرانية بإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع ومحاربة العشوائيات.

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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، مشددا على قبول كافة الطلبات وعدم رفض أي طلب مشيرا إلى أن اللجنة هي المسئولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.

وأضاف المحافظ أنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرا لمجهوداتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ونواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواصل مع المجتمع المدني لتطوير واجهات العمارات بالشكل اللائق مؤكدًا أنه من غير اللائق صرف كل هذه المبالغ على تطوير القاهرة ولا يوجد تطوير لواجهات العقارات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة بدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادمة حيث يوجد بالعاصمة أكثر من ٧ مليون ناخب موزعين على ٦٥٢ مركز انتخابي و١٦٥٩ لجنة فرعية، مؤكدا على وقوف المحافظة بكافة أجهزتها على الحياد مع جميع المرشحين وعلى مسافة واحدة من الجميع.

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