التفاصيل الكاملة.. هل ينضم سيرينو والبلايلي إلى الأهلي؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب البرازيلي سيرينو، والجزائري يوسف البلايلي، من الانتقال لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي.

 

وارتبط اسم يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي والأورجواياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بالأهلي في الفترة الأخيرة بعد الاهتمام بالثنائي في الفترة الماضية.

 

وقام يوسف بلايلي بفسخ عقده مع أهلي جدة، ليصبح المجال متاحا أمام الأهلي المصري للحصول على خدمات اللاعب.

 

وكان الفيفا قد منح بلايلي حق التوقيع لأي نادي آخر لكنه أيضا منح أهلي جدة الحق في شكوى اللاعب للمحكمة الرياضية إن كان لديه ما يثبت صحة موقفه.

 

ويخشى مسؤولو الأهلي المصري معاقبة اللاعب لصالح فريقه السابق، مما قد يكبد خزينة النادي الأحمر مبلغا ضخما، خاصة أن الغرامات المالية غالبا ما تكون تضامنية بين اللاعب وناديه اللاحق.

 

على الجانب الآخر لم تشهد الفترة الحالية أي مفاوضات مع سيرينو لاعب صن داونز.

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