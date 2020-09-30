نقابة الأطباء تنعي الشهيدة الدكتورة عزة غنيم بعد وفاتها بكورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة عزة محمد محمود غنيم، استشارى أمراض النساء والتوليد ومدير القومسيون الطبى مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية جامعة المنوفية، والتي توفيت بمستشفى الدرة الخاصة بشبين الكوم محافظة المنوفية نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة عزة محمد محمود غنيم، الطبيبة رقم الــ(180)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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