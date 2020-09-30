500 ألف جنيه لدعم الحناطير والفلايك السياحية في الأقصر وأسوان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في جلسته الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، علي المقترح الذي تقدم به السيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه من الغرفة لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة بين المحافظتين لدعم النقل البطيء (أصحاب الحناطير والفلايك).

وسيتم تخصيص المبلغ في محافظة الأقصر لدعم أصحاب الحناطير والدواب، أما في محافظة أسوان سيتم توجيه الدعم لأصحاب الحناطير والدواب والفلايك أيضًا.

وخلال الاجتماع توجه الدكتور خالد العناني بالشكر والتقدير للغرفة علي هذا المقترح، كما ناشد القطاع الخاص بالعمل علي المشاركة بصورة أكبر في الحملات الترويجية والتنشيطية وحملات التسويق لمصر بالداخل والخارج.

وأشار السيد ماجد فوزي خلال الاجتماع الي أن مجلس إدارة الغرفة يسعي من خلال هذا المقترح الي توفير الرعاية البيطرية والمواد الغذائية للدواب، بالإضافة الي رفع كفاءة الحناطير، وذلك من واقع المسئولية المجتمعية للغرفة، وأضاف أنه سيتم التنسيق مع محافظتي الأقصر وأسوان لتنظيم وإعادة هيكلة خدمة الحنطور لتظهر بصورة حضارية ولائقة للسائح؛ خاصة في ظل استئناف السياحة الثقافية منذ أول سبتمبر الجاري.

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