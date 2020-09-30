سوهاج المتحفز يواجه طهطا بدوري القسم الثاني



يدخل فريق نادي سوهاج وهدفه تحقيق فوز يضمن له تحسين ترتيبه بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، خاصة انها أمام فريق طهطا متزيل المجموعة، والذي تأكد هبوطه رسميا للقسم الثالث حال تطبيق بند الهبوط.



موقف سوهاج



يحتل فريق نادي سوهاج المركز السادس بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 26 نقطة، جمعها من19 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في 7 مباريات.



موقف طهطا



تأكد هبوط فريق نادي طهطا رسميا لدوري القسم الثالث، حيث انه يتزيل جدول المجموعة برصيد12 نقطة جمعها من19 مباراة حقق الفوز في مبارتين، والتعادل في 6 مباريات، والخسارة في 11 مباراة.

الجولة السابقة





شهدت المباراة السابقة، تعادل سوهاج مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، بينما واجه فريق طهطا نظيره شبان قنا بملعبه وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.



الدور الاول



جاءت نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول، بفوز فريق نادي سوهاج على نظيره فريق نادي طهطا بهدف دون رد، احرزه محمد عبد السميع هداف الفريق السوهاجي



ترتيب المجموعة



1- بنى سويف 41 نقطة

2- البنك الأهلي 39 نقطة

3- الألومنيوم 36 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- البترول 28 نقطة

6- سوهاج 26 نقطة

7- المنيا 25 نقطة

8- التليفونات 23 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11-ديروط12 نقطة

12- طهطا 12 نقطة



يلتقى في الثالثة من عصر الخميس، فريق سوهاج بقيادة احمد خلف، مع فريق نادي طهطا بقيادة مصطفى حكي، في المباراة التي تجمعهما بملعب الاول ضمن مواجهات الجولة العشرين للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.