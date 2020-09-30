الألومنيوم يواجه شبان قنا في "ديربي المحافظة" بالقسم الثاني

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
يلتقى في الثالثة من عصر الخميس، فريق الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، المدير الفني للفريق، مع نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين، فضمن مواجهات الجولة 20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والتي يحتضنها ملعب نادي الألومنيوم.

ديربي المحافظة

تحمل المباراة عنوان "ديربي المحافظة" لما تحمله هذه المباراة من اهتمام كبير لدى جماهير الناديين بعيدا عن موقف الفريقين بجدول المجموعة وأهمية اللقاء من حيث اقتراب أحدهما من تحقيق حلم الصعود للممتاز، فالجميع ينتظر لقاءات الفريقين للاستمتاع بأقوى ديربي بين أندية الصعيد.

موقف الالومنيوم 

الألومنيوم يحتل المركز الثالث، بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني برصيد 36 نقطة، جمعها من 19 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في 5 مباريات.

موقف الشبان 

فيما يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد32 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 3 مباريات. 
الجولة السابقة

شهدت الجولة الماضية، فوز الألومنيوم على فريق الإعلاميين، بثلاثية مقابل هدف، بينما واجه فريق شبان قنا نادي طهطا بملعب الاخير، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

الدور الاول

فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة الألومنيوم أمام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، والتي جمعت بينهما بملعب نادي الشبان بقنا.

هدافو فريق الالومنيوم

1- اغاثون ميلاد 4 أهداف
2- محمد عبد الحفيظ 3 أهداف
3- محمود ناجح 3 أهداف
4- محمد عبد الحميد ميدو هدفين
5- مصطفى ناصر هدفين
6- كيرس ماهر هدفين
7- محمود عطيطو هدفين
8- سمير فوزى هدف
9- عبد المجيد جيداً هدف
10- محمد أحمد هدف
11- إسلام عبد الراضي هدف

هدافو فريق شبان قنا

1- ابراهيم حسن 3 أهداف
2- شهاب شفيق 3 أهداف
3- أحمد الجبيلاوى هدفين
4- أحمد محجوب هدف
5- محمود فرج هدف
6- أحمد عبد المنعم هدف
7- عمرو على هدف
8- أحمد حموده هدف
9- احمد اللبثى هدف

ترتيب المجموعة

1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7- المنيا 25 نقطة
8- التليفونات 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11-ديروط12 نقطة
12- طهطا 12 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة يحسم صفقته المُنتظرة

منذ ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 7 ساعات

خليفة فايلر.. عُقدة عربية لـ"موسيماني" تُهدد حلم الأهلي الإفريقي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ نصف ساعة

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ ساعتين

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
04:31 م

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

05:00 م

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

03:31 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟