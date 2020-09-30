كبير مراسلي التلفزيون تطالب باعتماد خطاب إعلامي موحد لتطوير المنظومة التعليمية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:59 م
الدكتورة ماجدة محمود
الدكتورة ماجدة محمود
ميسون أبو الحسن
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صرحت الدكتورة ماجدة محمود أستاذ الإعلام وكبير مراسلي التلفزيون المصري، بأن المؤتمر العاشر لإصلاح التعليم بعنوان "التعليم في الوطن العربي تحديات الحاضر واستشراق المستقبل"، قدم 14 توصيه من 75 دولة، نوقش خلالها التحديات التي تواجه التعليم في الوطن العربي، وكيفية الاستفادة من النظريات الحديثة.

وقالت "ماجدة" إن المنشور الخاص (كتيب)، يعد بمثابة موسوعة متخصصة، تضم مختلف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالرقمنة وتطبيقاتها المختلفة، المتعلقة بمجال التعليم، والسعي في توحيدها بين الدول العربية، مع وضع حلول شاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، للرفع من قيمه الخدمات التربوية التي تقدمها المؤسسات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي.

وأكدت ضرورة إنشاء منصة علمية عربية، تضم مجموعات مكونة من الباحثين العرب (ذوي الكفاءة العالية)، بهدف التعاون والمشاركة في مجال التقنيات الحديثه مستثمرين في ذلك القضاء الرقمي وتطبيقات الرقميه بشكل عام.

وطالبت وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي، إيلاء أقصى اهتمامها، وتسخير الطاقات كافة، لتسهيل عملية التحول نحو التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، في ظل استمرار جائحة كورونا، وربما بعدها مع تحويل الأموال والموارد المادية والعينية كافة نحو التعليم الإلكتروني، وذلك بهدف تطوير عمليه التعليم، وبخاصة تلك الأموال الخاصة، بما يُعرف بالمسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت ضرورة استغلال الرسالهة الإعلامية للفضائيات العربية، وذلك بما يخدم اللغة العربية ويسهم في الارتقاء بها، مع اعتماد خطاب إعلامي موضوعي موحد، وإعداد مناهج اعلاميه وفق أسس علميهة ومهنية وحضارية وحيادية.

وتابعت: "ذلك مع الاستفادة من المحتوى العلمي الرقمي المتاح فى إنتاج المعرفة العلمية، وتجويد البحث العلمي، وإقامة برامج تطبيقية تعليمية واضحة لتنمية مهارات المتعلمين، وبرامج توجيهية وانضباطية وتحفيزية على ممارسة تقنيات التعلم الإلكتروني، وضبط كيفية التفاعل مع هذا النظام، لاستيعاب عملية توصيل وعرض المادة العلمية".

وشت على كون الجامعة الافتراضية ضرورة، ولكن لا يمكن أن تكون خيارًا بديلًا، ولا خيارًا موازيًا، بل هي تعضيد وتأهيل للجامعة الواقعية؛ فهي تجربة من داخل هذه الجامعة التي تحتاج إلى تأهيل واعتراف بما حققته من تراكم إيجابي طيلة عقود.

يذكر أن المؤتمر  شارك فيه عدد كبير من النخب المصرية المتخصصة في المجال التعليمي والإعلامي، وقدم الباحثون 60 ورقة علمية وورشتا عمل، ومناقشات علمية مختلفة.

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كبير نراسلي التلفزيون الوطنية للإعلام الفجر الدكتورة ماجدة محمود التلفزيون المصري

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