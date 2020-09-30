الطالع الفلكي الأربِعَاء 30/9/2020..خَاطِر يَتِيم!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الرّابعة و 47 دقيقة فجر غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الخامسة و 6 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 20 تُوت قبطى ، 30 أيلول رُومى ، 13 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد النجمة المصريّة شريفة ماهر حَفِظَهَا الله فكل عام وهِىَ بألف خير ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم هدى ماهر الكفراوى وهو إسم الفنانة شريفة ماهر الحقيقى ، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر.





(مُبَارَكة من الله تَعَالى إلى الأبد)،(تبرّعَات سِرَيّة للأيتام)، (نجمة الصباح)، (مُكرّسَة حياتها لدارالعبادة)،(تحكم جميع من حولها).





*وقرينتها الفلكيّة

النجمة الإيطاليّة مونيكا بيلوتشى ،بيلوتشى لها بنتان من طليقها المُخرج الفرنسى فنسنت كاسيل وثروتها قُدّرت بـ 45 مليون دولار ، تعرفها من فيلم جيمس بوند سبكتر-2015 هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مونيكا باسكال بيلوتشى وإسم الشهرة مونيكا بيلوتشى ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(طبق من الحليب)،(بجعة بيضاء)،(إفرد جناحيْك)،(مُهتاج جنسيّاً)،(نبات المشروم) ،(مُخادع كبير)،(مشقلب/أسفله لأعلى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قم بسداد كافة إلتزاماتك الماليّة حال وصول تدفق نقدى لك، عليك الإنتباه لصحّة كبار أفراد العائلة ، درهم وقاية.





برج الثور: تركيزك على عملك مفيد لمكاسب ترغبها لكن إهمالك شئون أسرتك يُضيّع تلك المكاسب، حاول الموازنة بينهما والوفاء بوعودك لأسرتك.





برج الجوزاء: ربّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج السّرطان: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الأسد: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج العذراء: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الميزان: ترغب أن تجعل الجميع سعداء لكن تذكر أنك لست مجبراً على تمثيل دور المهرج لإضحاك الجميع ، من كثر مزاحه قلّت هيبته.

برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج القوس: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج الجدى: إبتعد عن السّلع الإستعراضيّة الباهظة دون نفع أو فائدة ملموسة وابتعد عن الأقساط و القروض ،قرش توفره قرش تكسبه.





برج الدّلو: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.





برج الحوت: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.



