انتهاء التجارب السريرية على لقاح روسي ثان محتمل ضد كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بانتهاء التجارب السريرية على لقاح روسي ثان محتمل ضد فيروس كورونا.

 

أعلن صندوق الثروة الروسي، صباح اليوم الأربعاء، موافقته على إمداد شركة فاركو المصرية، بـ 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نشر علماء روس أول تقرير عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، قائلين إن الاختبارات المبكرة أظهرت علامات استجابة مناعية.

 

وقال التقرير الذي نشرته المجلة الطبية The Lancet إن كل مشارك طور أجسامًا مضادة لمكافحة الفيروس ولم يكن له أي آثار جانبية خطيرة.

 

 هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح ثاني ضد كورونا شركة مصرية روسيا تجارب سريريه اللقاح الروسى

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاتفاق على تدريب الأهلي.. أبرز أرقام موسيماني المدرب المنتظر

منذ ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من السعودية بشأن المعتمرين

منذ ساعة و 8 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

3 لقاحات ضد كورونا في طريقها إلى النور.. تعرف عليهم

جامعة بريطانية تعلن بدء مرحلة جديدة لتجارب لقاح كورونا

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

يُسجل 12 أغسطس.. ماذا تعرف عن أول لقاح روسي محتمل ضد كورونا؟

3 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا (فيديو)

خلال أيام.. طرح أول لقاح لفيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

02:16 م

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟