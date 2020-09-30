رئيس جامعة بني سويف: تخفيض 50% من المصروفات لأبناء العاملين

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تخفيض 50% من المصروفات الدراسية بكافة كليات الجامعة لأبناء العاملين في البرامج التقليدية، وتخفيض 20 % للشعب والبرامج الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2021-2020، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 188، المنعقد صباح اليوم.



وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار يشمل أبناء العاملين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، مشيدا بالدور المهم للموظفين واسهامهم في نجاح عمل الجامعة وتحقيق أهدافها، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في تزويدهم بعوامل النجاح، بالإضافة الي الدعم المعنوي والإداري، الأمر الذى يحفزهم على تقديم المزيد من العمل ومستوى أعلى من الأداء.

