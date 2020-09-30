رئيس جامعة بني سويف: تخفيض 50% من المصروفات لأبناء العاملين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تخفيض 50% من المصروفات الدراسية بكافة كليات الجامعة لأبناء العاملين في البرامج التقليدية، وتخفيض 20 % للشعب والبرامج الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2021-2020، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 188، المنعقد صباح اليوم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار يشمل أبناء العاملين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، مشيدا بالدور المهم للموظفين واسهامهم في نجاح عمل الجامعة وتحقيق أهدافها، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في تزويدهم بعوامل النجاح، بالإضافة الي الدعم المعنوي والإداري، الأمر الذى يحفزهم على تقديم المزيد من العمل ومستوى أعلى من الأداء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف انتخابات النواب 2020

أخبار تهمك

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الاتفاق على تدريب الأهلي.. أبرز أرقام موسيماني المدرب المنتظر

منذ ساعة و 14 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ ساعتين

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن المعتمرين

منذ ساعة و 21 دقيقة

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جامعة هليوبوليس تعلن قيمة المصروفات الدراسية لعام 2019

تخفيض رسوم طلاب الدراسات العليا للعاملين بجامعة بني سويف وأبنائهم

جامعة القاهرة: إعفاء الطلاب الحاصلين علي مراكز أولى في المسابقات الرسمية من المصروفات الدراسية

رئيس جامعة بني سويف: تسهيلات في إجراءات تسجيل الوافدين بالدراسات العليا

بالأسماء.. تكريم العاملين المحالين للمعاش بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف تتأهب لإطلاق تطبيقات هواتف ذكية لخدمة الطلاب

تصويت

الأكثر قراءة
03:31 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟